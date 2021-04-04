中職／棄打從投首登一軍 張瑞麟對控球有自信

富邦悍將隊28歲投手張瑞麟去年棄打從投，近兩季在二軍出賽22場，今天首次以投手身分登錄一軍，他說：「這次上來身分不同，很興奮，每次上一軍都很珍惜。」

張瑞麟2018、19年曾以野手登錄一軍，合計出賽15場，繳出打擊率2成73、全壘打2支、打點4分的成績。

他在放棄野手身分後，以後援投手在二軍投了22場，包括本季5場，合計7局無失分，投出1勝1中繼1救援，開季第二個月等到登上一軍的機會。

張瑞麟自認在二軍表現不錯，尤其是控球，他表示，會把準備好的東西表現出來，自己很要求控球，也是原本較好之處，上一軍後教練、隊友都很鼓勵，要他把二軍成果展現出來就好。

針對張瑞麟在內的左投，悍將隊總教練洪一中強調，調度後援投手沒有所謂一人投手，只有一局投手。