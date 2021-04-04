快訊

羅瑩雪病逝 檢察界震驚：這個4月太令人悲傷

新冠確診境外+2！ 六旬翁自菲律賓搭醫療專機返台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／棄打從投首登一軍 張瑞麟對控球有自信

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
張瑞麟首次以投手身分登錄一軍，覺得很興奮。記者季相儒／攝影
張瑞麟首次以投手身分登錄一軍，覺得很興奮。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊28歲投手張瑞麟去年棄打從投，近兩季在二軍出賽22場，今天首次以投手身分登錄一軍，他說：「這次上來身分不同，很興奮，每次上一軍都很珍惜。」

張瑞麟2018、19年曾以野手登錄一軍，合計出賽15場，繳出打擊率2成73、全壘打2支、打點4分的成績。

他在放棄野手身分後，以後援投手在二軍投了22場，包括本季5場，合計7局無失分，投出1勝1中繼1救援，開季第二個月等到登上一軍的機會。

張瑞麟自認在二軍表現不錯，尤其是控球，他表示，會把準備好的東西表現出來，自己很要求控球，也是原本較好之處，上一軍後教練、隊友都很鼓勵，要他把二軍成果展現出來就好。

針對張瑞麟在內的左投，悍將隊總教練洪一中強調，調度後援投手沒有所謂一人投手，只有一局投手。

富邦悍將

延伸閱讀

MLB／挨觸身球後2舉動激怒投手 紅雀、紅人板凳清空

中職／泰迪伏龍保不敗之身 徐若熙2局沒投完傷退

中職／蘇緯達首度先發2棒 開轟演猛打賞助兄弟奪勝

中職／獅打線4轟支援 泰迪7局好投跨季8連勝

相關新聞

中職／吳念庭進中華隊？洪一中：表現好當然有機會

效力西武隊的旅日好手吳念庭今天再度開轟，從軟銀隊先發投手和田毅的手中揮出陽春砲，富邦悍將隊總教練、中華隊教頭洪一中也注意...

中職／現在貼標籤還太早 蔣智賢開季遇低潮不擔心

今年賽季開打至今，不少強打好手的成績仍待提升，其中也包括富邦悍將隊重砲蔣智賢，打到本季第9場出賽、第35打席、第32打數...

中職／棄打從投首登一軍 張瑞麟對控球有自信

富邦悍將隊28歲投手張瑞麟去年棄打從投，近兩季在二軍出賽22場，今天首次以投手身分登錄一軍，他說：「這次上來身分不同，很...

日職／太燙了！吳念庭棒打和田毅 第2轟出爐

旅日台將吳念庭開季狀況火燙，今天面對軟銀隊先發投手和田毅，第1打席就敲出陽春砲，本季第2轟出爐，幫助西武獅隊取得1：0領...

中職／泰迪伏龍保不敗之身 徐若熙2局沒投完傷退

味全龍隊「怪物新人」徐若熙出狀況，昨天對統一獅隊之戰，第2局沒投完就傷退，未來至少要跳過一次先發，獅隊則在洋投泰迪7局好...

中職／蘇緯達扮奇兵 兄弟獨居第一

中信兄弟隊昨晚出奇招，讓蘇緯達改打第二棒，生涯先發沒打過第二棒的蘇緯達聽到後只說：「好。」結果全場5打數敲出3支安打，貢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。