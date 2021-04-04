中職／現在貼標籤還太早 蔣智賢開季遇低潮不擔心

今年賽季開打至今，不少強打好手的成績仍待提升，其中也包括富邦悍將隊重砲蔣智賢，打到本季第9場出賽、第35打席、第32打數，才進帳第1分打點，還未展現長程砲火，但他認為此時擔心還太早，「希望大家可以把打擊這塊從頭看到尾，沒有好的開始，或許也會有好的結束。」

「才10幾場比賽而已，不需要用現在的成績，去斷定是強打者或不好的打者。」蔣智賢看今年外界對於不少強打遭遇開季低潮的討論，他說：「大家都是人，總會有高低潮，現在才剛開季、樣本數小，看數據會不準，不用太放大去看。」

他笑說：「不用現在就擔心啦！你們擔心我，才會讓我擔心我自己，本來覺得好好的，開始懷疑自己是不是真的怎麼了？」他強調，儘管開季成績看起來不出色，「但賽季是120場，我覺得有好的結束就好了，不用現在就貼標籤。」

蔣智賢本季減重7公斤投入賽季，身形明顯小了一號，他透露減重方式在於「盡量不碰宵夜」，「剛開始很難，但後面就慢慢習慣了。」也自承不再年輕，不能再肆無忌憚地吃，透過飲食控制成功減重。

蔣智賢生涯已累積94發全壘打，有機會在本季完成百轟里程碑，日前統一獅隊蘇智傑才剛達陣、成為史上第23人，蔣智賢以6轟差距等領第24張號碼牌，郭嚴文88轟、陳子豪87轟也都有機會在本季湊滿百轟。