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中職／吳念庭進中華隊？洪一中：表現好當然有機會

聯合報 / 記者藍宗標／桃園即時報導
吳念庭。 報系資料照
吳念庭。 報系資料照

效力西武隊的旅日好手吳念庭今天再度開轟，從軟銀隊先發投手和田毅的手中揮出陽春砲，富邦悍將隊總教練、中華隊教頭洪一中也注意到他的近況，洪總說：「吳念庭如果表現夠好，未來當然有機會進入中華隊名單。」

吳念庭3月31日登上一軍後，連4戰出現安打，而且都有長打，打擊狀況火熱，今天2局上砲轟和田毅後，本季累積9分打點，離個人單季最佳成績只差兩分（2016年11分打點）。

中華隊備戰6月開打的6搶1奧運資格賽，據了解，吳念庭已在60人大名單內；洪一中表示，職棒選手的打擊時好時壞，看看吳念庭能否維持一定狀況，現在評估能否進中華隊還太早，等到時間近一點再說，他當然有機會。

悍將今天在桃園球場對戰樂天桃猿隊，洪一中賽前得知吳念庭又轟全壘打，很稱讚他的表現，認為他的打擊正熱，打得正順一定要把握機會好好表現。

吳念庭 中華隊 洪一中

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