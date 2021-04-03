中職／鄭凱文本季轉先發進帳3勝 盼拉長局數球數

中央社 / 桃園3日電
兄弟隊投手鄭凱文優質先發拿下勝投。記者黃仲裕／攝影
兄弟隊投手鄭凱文優質先發拿下勝投。記者黃仲裕／攝影

中華職棒中信兄弟先發投手鄭凱文今天投5局失4分（3責失），本季從後援轉為先發，奪下第3勝，鄭凱文接下來有新課題，希望增加投球局數及球數，每一場目標投到7局。

兄弟此戰以12比6擊敗樂天桃猿，鄭凱文用89球投5局，被敲7支安打，送出6次三振，沒有出現保送，失4分含3責失，奪下本季第3勝，與隊友德保拉、蔡齊哲並列勝投王。對於鄭凱文今天的表現，教頭林威助表示，「有點掙扎，看起來狀況沒有很好，但他也堅持到5局，就是有自己的經驗」。

鄭凱文則表示，前2局感覺很好，但第3、4局被敲安打、得分之後比較急躁，「因為球隊領先，想說趕快解決打者，失投球就變得比較多，他們都有掌握住，還好守備、打線都有幫忙，自己也是盡量去投，能投多少算多少。」鄭凱文指出，以後還是要減少失投球，因為桃猿打線很強，只要失投傷害就會比較大。

鄭凱文對戰桃猿已經跨季8連勝，不過他本季從後援轉為先發，他說：「去年是去年的事情，當然今年就是角色不一樣，希望每一場出賽都把握住，幫助球隊奪下勝利，這是今年自己當先發的目標。」

投手教練佛斯特也給了鄭凱文新課題，希望他將投球局數拉長、球數拉高，「還是希望以7局為目標，因為如果投5、6局的話後面牛棚會比較累。」桃猿隊今天的先發黃子鵬同樣也是後援轉先發，且都是側投，不過鄭凱文笑說：「比較不會去想對方先發是誰，主要還是比較注意打者。」

鄭凱文 樂天桃猿

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