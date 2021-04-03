U18東岸聯盟／高雄勝場開張 以戰養戰備戰玉山盃

U18東岸聯盟棒球錦標賽高雄市聯隊今天與西苑高中交手，高雄市聯隊投手群聯手壓制，打線適時串聯搶分，終場以2比0拿勝、首勝開張，總教練李來發表示，以戰養戰、備戰玉山盃。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽此次總計12支球隊參賽，高雄除了普門中學參賽外，以高苑工商為主體，加入普門、三民高中球員組成高雄市聯隊參賽，主要透過這次機會聯隊磨合，備戰接下來的玉山盃青棒賽（U18世界盃國內選拔賽）。

高雄市聯隊此次比賽前2戰依序輸給穀保家商、平鎮高中，今天與西苑高中交手，黃群先發投3局被敲2支安打，鄭兆凱、周彥農、鍾允華依序登板、各投2局，投手群聯手壓制無失分。

高雄聯隊2局靠著3安、觸身球保送、對手守備失誤、攻下2分，順利拿下此次賽會首勝，李來發表示，此次比賽出發前2天才簡單練一下，平常球員都在各自母隊，也有鼓勵球員輸贏盡力就好，還需時間持續磨合。

李來發表示，此次比賽首戰球員們感覺綁手綁腳的，現在一場比一場好，來這邊的球隊都有一定的水準，「今天投打表現都不錯，慢慢看到好的一面，也順利拿下第一勝，我們以戰養戰，打出應有的水準」。

高苑今天先發黃群為高三投手，李來發表示，黃群是球隊一直培養的戰力，過去多是中繼出賽，表現時好時壞，今年是投得比較好的關鍵年，球員也更有自信，希望他可以穩定維持好表現。