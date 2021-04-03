中職／生涯首次扛2棒 蘇緯達好表現歸功情蒐

中信兄弟隊變陣收奇效，蘇緯達生涯首次先發第2棒，繳出3安打、4分打點的好成績，幫助球隊今晚以12：6擊敗樂天桃猿隊，暫居聯盟龍頭。

猿隊今天派出低肩側投的黃子鵬先發，總教練林威助表示：「蘇緯達對他的掌握度不錯，排在前面或許可以在他先發局數內多打1次，以結果論來說是好的。」

蘇緯達對黃子鵬的4打數敲出2支安打，包括3局的兩分砲，也是個人本季首轟，在8局上，面對左投王志煊時，再擊出2分打點安打幫助球隊鎖定勝局。

蘇緯達生涯還沒先發打過第2棒，今天賽前還未公布打序時，林威助就過來跟蘇緯達說：「你今天打第2棒。」蘇緯達回他：「好，我準備好了。」

面對黃子鵬有好表現，蘇緯達歸功情蒐幫助，看到設定的球就去攻擊，先前狀況不好的時候，會跟周思齊請教，聽到很多正面的想法，讓自己保持愉快的心情面對比賽。