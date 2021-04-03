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中職／蘇緯達首度先發2棒 開轟演猛打賞助兄弟奪勝

中央社 / 桃園3日電
兄弟蘇緯達。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
兄弟蘇緯達。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

中職今天在桃園棒球場的比賽，中信兄弟全場敲出19支安打，蘇緯達生涯首次先發打第2棒就包辦3支，轟出2分砲，共送回4分打點，終場12比6擊敗樂天桃猿，目前暫居第一名。

兄弟1局上就有攻勢，王威晨、陳子豪、詹子賢接連敲出安打，攻下1分；3局上蘇緯達轟出2分全壘打，陳子豪、岳政華再敲安打得1分；4局上兄弟靠著潘志芳、王威晨、蘇緯達敲安打，加上右外野手陽耀勳發生失誤，再攻下2分。

桃猿先發投手黃子鵬用91球投7局，被敲12支安打失6分（5責失），退場後第8局桃猿牛棚投手崩盤，劉昱言被敲2支安打、投1次保送，江國謙被敲2支安打，王志煊被敲3支安打，兄弟單局攻下6分。終場兄弟以12比6擊敗桃猿，奪下2連勝，目前暫居第一名，領先富邦悍將0.5場勝差。

蘇緯達生涯首度先發打第2棒，5打數敲出3支安打，包括第3局的2分砲，為本季首轟，包辦4分打點，獲選為單場MVP。兄弟教頭林威助表示，蘇緯達之前就對黃子鵬的掌握度不錯，「排在第2棒可以多打1次，就是多1次的機會，結果論來說是有效果」。

蘇緯達也知道自己首度先發2棒，他表示，「賽前練習時林桑（林威助）跟我說今天打第2棒，我就說好、準備好了，沒有什麼特別想法。」蘇緯達生涯對黃子鵬10打數敲出4支安打，不過他指出，只是根據賽前情蒐提供的數據，設定球路攻擊。

這場演出好表現，蘇緯達表示，學長周思齊給了自己很多正面想法，「在練習、比賽中用不一樣的心情去面對，保持心情愉快面對每一場比賽，重點是把自己準備好，教練叫你上場就把表現拿出來。」

本季中職更換比賽用球，變得較不彈，蘇緯達也感受很深，這場終於開轟，他笑說：「終於咬到了，平常在練習就知道，球滿有落差的，但沒辦法還是要克服，把自己練得更強。」

蘇緯達 陳子豪

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