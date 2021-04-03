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中職／獅打線4轟支援 泰迪7局好投跨季8連勝

中央社 / 台北3日電
中華職棒味全龍投手徐若熙。記者劉學聖／攝影
中華職棒味全龍投手徐若熙。記者劉學聖／攝影

中職今天在台南棒球場的賽事，統一獅隊轟出4發全壘打，包括林靖凱、林安可、林焌翰、陳鏞基，加上先發投手泰迪7局失2分好投，終場以9比2擊敗味全龍，徐若熙吞生涯首敗。

龍隊新生代王牌徐若熙1局下演出3上3下，不過第2局被敲2支安打後因膝蓋傷勢提早退場，廖文揚登板後被林岱安敲安打掉1分，接著投出觸身球形成滿壘，再被蘇智傑敲出清壘二壘安打，獅隊取得4比0領先。

之後幾局雙方頻頻開轟，3局下獅隊林焌翰敲出個人本季首轟，5局上龍隊曾陶鎔也敲陽春砲，6局下獅隊林靖凱也敲出本季首轟，7局下林安可、陳鏞基連2棒都開轟，龍隊後援投手伍鐸投2局被敲5支安打，其中有3支是全壘打。

獅隊8局下靠著林岱安、唐肇廷敲安打再得1分，終場以9比2奪下2連勝，送給龍隊3連敗，徐若熙僅投1局失2分，吞下生涯首敗，目前味全龍為5隊墊底。

獅隊先發投手泰迪用109球投7局，被敲5支安打，飆出10次三振，僅2次四死球，失2分演出優質先發，奪下本季第2勝，獲選為單場MVP。泰迪去年奪下6勝0敗，今年目前也還未嘗過敗績，已經跨季8連勝。

龍隊在3月31日的比賽中第8、9局沒有安打，昨天被獅隊洋投猛威爾封鎖，形成無安打比賽。龍隊打線今天前2局被3上3下，第3局有2次四死球，但依舊沒有安打，第4局再度3上3下，直到第5局才靠著曾陶鎔開轟中斷。總計龍隊連續15局無安打，突破原本兄弟象及興農牛的12局紀錄。

徐若熙 曾陶鎔

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