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中職／蘇緯達開轟敲4打點 兄弟勝猿登第一
側投對上側投，中信兄弟隊鄭凱文投5局失4分，雖然局數不如樂天桃猿隊黃子鵬，不過靠著打線支援，讓黃子鵬7局丟掉6分，兄弟最終以12：6拿下勝利，登上聯盟第一，鄭凱文也收下本季第3勝。
右手側投的鄭凱文今天拿左打沒轍，被敲出7支安打分別來自林立（2安）、梁家榮、廖健富、郭嚴文、陳晨威（2安），都是左打，丟掉4分有3分責失，防禦率4.12，但火力支援下取得勝投，3勝與隊友蔡齊哲、德保拉並列聯盟第一。
猿隊黃子鵬前4局被敲出11支安打，包括蘇緯達的2分砲，丟掉6分有5分責失，6、7兩局雖然回穩，只被敲出1支安打，但失分過多，打線也來不及挽回。
兄弟打線敲出19支安打，前4局攻下6分，8局打了超過一輪、再添6分；蘇緯達生涯首次先發第二棒，5打數敲出3安打，包括3局的本季個人首轟，貢獻4分打點，獲選單場MVP，第一棒王威晨也有5打數4安打、4得分的好成績。
連假第2天，桃園球場的猿象戰共有1萬1513人進場觀看（疫情期間滿場1萬5600人），創下本季新高，開打前內野觀眾席就已完售，開放左外野供售票，右外野兄弟球迷坐了約8成滿，內野也可看到黃衫身影。
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