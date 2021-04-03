快訊

有黨證！民進黨證實 李義祥曾任花蓮縣黨代表

史上首次！食藥署砸千萬搶奎寧失策 免費配送藥局銷庫存

U18東岸聯盟／伍祐城地震滑倒骨裂 U18東岸聯盟復出首度先發

中央社 / 台東3日電

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與穀保家商交手，平鎮投手伍祐城先前因為地震時下樓滑倒骨裂、延後復出時間，今天是高中生涯首度先發出賽，投6局無責失分，率隊以3比1拿勝。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽平鎮高中與穀保家商交手，平鎮高二投手伍祐城首度先發出賽，投到3局因為隊友守備失誤讓打者上壘，2人出局後被黃劼希敲出安打失掉1分，總計用78球投6局被敲3支安打、失1分非責失分表現不錯，最快球速約145公里。

平鎮總教練吳柏宏表示，伍祐城高一因為骨刺幾乎讓他完全休息沒有投球，本來已經調整的差不多了，木棒聯賽也有報名，去年底一次地震，伍祐城剛好要從6樓曬衣服的地方下樓梯滑倒，壓傷右手、開刀休息。

伍祐城因為傷勢影響復出時程，直到木棒聯賽第3階段才開始投球，局數不長多是後援投1局，此次東岸聯盟才是高中生涯首度先發出賽。吳柏宏表示，除了尾勁還要加強，直球、變化球都有投到位，整體表現很好，「面對實力很好的穀保有辦法壓制，代表有那個質」。

吳柏宏表示，伍祐城沒有意外的話，王貞治盃青棒賽、玉山盃青棒賽（U18世界盃選拔賽）都會在名單內，但是否定位先發不一定，「他投球犀利度不錯，也可能放在後援」。

伍祐城表示，因為地震下樓滑落受傷，被隊友笑，錯過木棒聯賽前半段，也希望接下來的選拔賽可以好好表現，可以拚國手資格，今天有慢慢找回好感覺，但控球和決勝球的位置還投得不夠好。

平鎮高中今天前2局把握穀保投手群不穩機會搶分，首局靠著高飛犧牲打先馳得點，2局靠著陳佳樂安打、觸身球保送、四壞保送、失誤、高飛犧牲打，單局再拿2分，拿下此次賽會3連勝。

平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

U18東岸聯盟／楊志傑腳程快拚國手 新北聯隊U18東岸聯盟3連勝

全中運／「跆」出二連霸 平鎮連兩年包辦男女團冠軍

U18東岸聯盟／台東縣聯隊王宇傑先發 球速不輸余謙同期

地牛小翻身台南二級 阿伯差點噎到！

相關新聞

日職／日媒封「幸運男孩」 吳念庭猛打賞5打點創新高

日本職棒西武隊今天以7：4擊敗軟銀隊，台將吳念庭包辦超過一半打點，全場4打數3安打、5分打點，單場安打數追平個人最高、打...

日職／掛念太魯閣撞車意外 吳念庭拚出好表現

台灣昨天發生太魯閣號撞車事故，造成多人死傷，日本職棒西武獅隊台將吳念庭今天單場敲出3安、5分打點，在賽後接受訪問時，特別...

中職／徐若熙只投1局退場 龍隊：身體不適

味全龍隊「怪物新人」徐若熙第4場先發出狀況，今天對統一獅隊投到第2局因身體不適，留下無人出局、一二壘有人退場，紀錄上是投...

中職／生涯首次扛2棒 蘇緯達好表現歸功情蒐

中信兄弟隊變陣收奇效，蘇緯達生涯首次先發第2棒，繳出3安打、4分打點的好成績，幫助球隊今晚以12：6擊敗樂天桃猿隊，暫居...

中職／蘇緯達開轟敲4打點 兄弟勝猿登第一

側投對上側投，中信兄弟隊鄭凱文投5局失4分，雖然局數不如樂天桃猿隊黃子鵬，不過靠著打線支援，讓黃子鵬7局丟掉6分，兄弟最...

中職／獅隊4轟助泰迪跨季8連勝 徐若熙吞生涯首敗

味全龍隊「怪物新人」徐若熙首次出戰統一獅隊，只投完1局就身體不適退場，而獅隊洋投泰迪7局失2分的好投，加上隊友林焌翰、林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。