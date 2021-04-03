U18東岸聯盟／伍祐城地震滑倒骨裂 U18東岸聯盟復出首度先發

U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與穀保家商交手，平鎮投手伍祐城先前因為地震時下樓滑倒骨裂、延後復出時間，今天是高中生涯首度先發出賽，投6局無責失分，率隊以3比1拿勝。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽平鎮高中與穀保家商交手，平鎮高二投手伍祐城首度先發出賽，投到3局因為隊友守備失誤讓打者上壘，2人出局後被黃劼希敲出安打失掉1分，總計用78球投6局被敲3支安打、失1分非責失分表現不錯，最快球速約145公里。

平鎮總教練吳柏宏表示，伍祐城高一因為骨刺幾乎讓他完全休息沒有投球，本來已經調整的差不多了，木棒聯賽也有報名，去年底一次地震，伍祐城剛好要從6樓曬衣服的地方下樓梯滑倒，壓傷右手、開刀休息。

伍祐城因為傷勢影響復出時程，直到木棒聯賽第3階段才開始投球，局數不長多是後援投1局，此次東岸聯盟才是高中生涯首度先發出賽。吳柏宏表示，除了尾勁還要加強，直球、變化球都有投到位，整體表現很好，「面對實力很好的穀保有辦法壓制，代表有那個質」。

吳柏宏表示，伍祐城沒有意外的話，王貞治盃青棒賽、玉山盃青棒賽（U18世界盃選拔賽）都會在名單內，但是否定位先發不一定，「他投球犀利度不錯，也可能放在後援」。

伍祐城表示，因為地震下樓滑落受傷，被隊友笑，錯過木棒聯賽前半段，也希望接下來的選拔賽可以好好表現，可以拚國手資格，今天有慢慢找回好感覺，但控球和決勝球的位置還投得不夠好。

平鎮高中今天前2局把握穀保投手群不穩機會搶分，首局靠著高飛犧牲打先馳得點，2局靠著陳佳樂安打、觸身球保送、四壞保送、失誤、高飛犧牲打，單局再拿2分，拿下此次賽會3連勝。