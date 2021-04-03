U18東岸聯盟／楊志傑腳程快拚國手 新北聯隊U18東岸聯盟3連勝

U18東岸聯盟棒球賽新北聯隊今天與壽山高中交手，新北聯隊打擊串連搶分，終場以7比4拿下賽會3連勝；此批球員以高一為主體，內野手楊志傑腳程快、守備穩定是觀察重點，他盼能拚國手資歷。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽1日在台東體中開打，青棒強權穀保家商分2隊參賽，以2、3年級球員為主的穀保家商隊，以及穀保1年級球員為主體，加入鶯歌工商、秀峰高中球員組成新北聯隊。

新北聯隊今天與壽山高中交手，新北聯隊由高一投手孫易磊先發，投1.2局被敲2支安打，投出3次四壞保送、2次三振、無失分，但比賽過程中腳有點不舒服、提前退場。

總教練周宗志說，之前孫易磊以中繼為主，從東岸聯盟開始拉回先發定位，想藉此機會找出之後選拔賽可用的先發投手戰力，孫易磊今天整體落差不會太大，但兩好球之後有些關鍵球投不出來，所以自己有點亂掉。

周宗志也提到，此批球員年紀都可以打玉山盃青棒賽（U18世界盃國內選拔賽），希望球員藉此比賽調整，戰場在後面的選拔賽，除了外隊球員和之前木棒聯賽班底外，高一內野手朱靖恩、楊志傑都是觀察重點。

周宗志說，朱靖恩具有長打能力，如果擊球可以更穩定，被放入選拔賽名單大，楊志傑跑壘速度快、守備能力穩定，過去多守游擊，此次也讓他改守二壘觀察。

楊志傑表示，從國小就對腳程很有自信，目前3場比賽都有敲安，但設定的目標是單場至少雙安，今天只敲1支安打，表現並不算滿意。

楊志傑也提到，高中首度被選到聯隊中很新鮮，也因為多是同齡的球員，更敢放開表現，現階段先把打擊、守備狀況調整好，在東岸聯盟中有好表現，國中、國小階段沒有當過國手，有機會當然也會想要拚國手名單。