快訊

一開頭燈人間悲劇映入眼 太魯閣號現場搜救員：救到救不到為止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊4轟助泰迪跨季8連勝 徐若熙吞生涯首敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手泰迪。記者劉學聖／攝影
統一獅隊先發投手泰迪。記者劉學聖／攝影

味全龍隊「怪物新人」徐若熙首次出戰統一獅隊，只投完1局就身體不適退場，而獅隊洋投泰迪7局失2分的好投，加上隊友林焌翰、林靖凱、林安可、陳鏞基都開轟，以9：2擊敗龍隊，讓泰迪保持不敗之身、徐若熙吞下生涯首敗。

徐若熙第1局投出三上三下，包括2次三振，不過回到休息區時，總教練葉君璋以及防護員都上前關心，2局續投被連敲2安，龍隊決定換投，徐若熙嘟著嘴巴退場，接手的廖文揚丟掉4分，2分算在徐若熙帳上，防禦率上升到2.02。

獅隊先發投手泰迪則展現壓制力，前4局未讓龍隊敲出安打，直到5局上1出局後才被曾陶鎔敲安，還是一發陽春砲，7局上再因全浩瑋安打掉1分（生涯首安、首打點）。

泰迪總計7局被敲5安失2分，另有10次三振，1次四壞保送、1次觸身球，在隊友火力幫助下，拿下本季第2勝，加上去年出賽10場戰績是6勝0敗，目前正處於跨季8連勝中。

獅隊打線在2局下攻得4分後，靠著4發全壘打追加4分，3局下林焌翰、6局下林靖凱都敲出陽春砲，7局下林安可與陳鏞基演出「背靠背」連兩打席全壘打，8局下唐肇廷安打也有1分打點。

徐若熙1局失2分的成績，吞下生涯首敗，味全龍隊球團表示，徐若熙今日投球過程中身體略為不適，教練為保護球員，先行將他換下，不過並非舊傷。

統一獅隊陳鏞基轟出陽春砲。記者劉學聖／攝影
統一獅隊陳鏞基轟出陽春砲。記者劉學聖／攝影

徐若熙 陳鏞基

延伸閱讀

中職／徐若熙只投1局退場 龍隊：身體不適

中職／徐若熙首次投統一獅 對上「不敗」洋投泰迪

中職／75球設限非徐若熙專屬 味全龍保護投手有SOP

中職／徐若熙球速難對付 林益全、岳政華有準備

相關新聞

日職／日媒封「幸運男孩」 吳念庭猛打賞5打點創新高

日本職棒西武隊今天以7：4擊敗軟銀隊，台將吳念庭包辦超過一半打點，全場4打數3安打、5分打點，單場安打數追平個人最高、打...

日職／掛念太魯閣撞車意外 吳念庭拚出好表現

台灣昨天發生太魯閣號撞車事故，造成多人死傷，日本職棒西武獅隊台將吳念庭今天單場敲出3安、5分打點，在賽後接受訪問時，特別...

中職／徐若熙只投1局退場 龍隊：身體不適

味全龍隊「怪物新人」徐若熙第4場先發出狀況，今天對統一獅隊投到第2局因身體不適，留下無人出局、一二壘有人退場，紀錄上是投...

中職／獅隊4轟助泰迪跨季8連勝 徐若熙吞生涯首敗

味全龍隊「怪物新人」徐若熙首次出戰統一獅隊，只投完1局就身體不適退場，而獅隊洋投泰迪7局失2分的好投，加上隊友林焌翰、林...

中職／蔡其昌與聯盟合捐100萬 助太魯閣號事件救災

台鐵太魯閣號2日在花蓮發生撞車意外，中華職棒除了賽事開打前默哀致意、降半旗外，也有更實際作為，會長蔡其昌個人與中華職棒聯...

中職／余德龍回一軍 猿隊兩砲手準備復健賽

球季開打近1個月，樂天桃猿隊「工具人」余德龍終於升上一軍，增加調度彈性，而受傷的兩位中心打者陳俊秀、朱育賢只要跑步測試沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。