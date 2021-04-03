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中職／獅隊4轟助泰迪跨季8連勝 徐若熙吞生涯首敗
味全龍隊「怪物新人」徐若熙首次出戰統一獅隊，只投完1局就身體不適退場，而獅隊洋投泰迪7局失2分的好投，加上隊友林焌翰、林靖凱、林安可、陳鏞基都開轟，以9：2擊敗龍隊，讓泰迪保持不敗之身、徐若熙吞下生涯首敗。
徐若熙第1局投出三上三下，包括2次三振，不過回到休息區時，總教練葉君璋以及防護員都上前關心，2局續投被連敲2安，龍隊決定換投，徐若熙嘟著嘴巴退場，接手的廖文揚丟掉4分，2分算在徐若熙帳上，防禦率上升到2.02。
獅隊先發投手泰迪則展現壓制力，前4局未讓龍隊敲出安打，直到5局上1出局後才被曾陶鎔敲安，還是一發陽春砲，7局上再因全浩瑋安打掉1分（生涯首安、首打點）。
泰迪總計7局被敲5安失2分，另有10次三振，1次四壞保送、1次觸身球，在隊友火力幫助下，拿下本季第2勝，加上去年出賽10場戰績是6勝0敗，目前正處於跨季8連勝中。
獅隊打線在2局下攻得4分後，靠著4發全壘打追加4分，3局下林焌翰、6局下林靖凱都敲出陽春砲，7局下林安可與陳鏞基演出「背靠背」連兩打席全壘打，8局下唐肇廷安打也有1分打點。
徐若熙1局失2分的成績，吞下生涯首敗，味全龍隊球團表示，徐若熙今日投球過程中身體略為不適，教練為保護球員，先行將他換下，不過並非舊傷。
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