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中職／開季求表現心態太急 高宇杰終於敲本季首安

中央社 / 桃園3日電
中信兄弟高宇杰。 報系資料照
中信兄弟高宇杰。 報系資料照

中職中信兄弟捕手高宇杰昨天終於敲本季首安，他表示，之前因為想要表現心態較急，不過首安出爐之後較有自信；另一名捕手吳明鴻降二軍，投手李吳永勤升一軍，牛棚多1名戰力。

高宇杰今年前14打數都遲遲沒有安打出現，直到昨天對富邦悍將的比賽，6局上敲出二壘安打。兄弟總教練林威助今天表示，在高宇杰首安出現之前，他打得比較急，「希望他多看一點球，好球再出手，也希望他首安出現後能恢復平靜去思考。」

高宇杰也指出，在首安出爐之前心態會比較急，也感受到滿大的壓力，「春訓那時候狀況都還好，開季的時候想要求表現，第一支出來之後讓自己比較有信心一點，不會一直沉浸於低潮的心情。」

高宇杰表示，之前打不出安打時，教練都會關心、給意見，練習日團體訓練結束之後，也會與打擊教練進行特打，調整著重在把球擊強。不過身為要領導投手的捕手，高宇杰表示，打擊狀況不好時還是要專注在場上，昨天敲出安打當下也沒有想太多，「因為後面還是要守備，沒有打擊就先把守備鞏固好。」

兄弟今天將捕手吳明鴻降下二軍，並拉上投手李吳永勤，林威助說明，主要是牛棚有些投手有疲勞狀況，因此希望多一個投手。至於吳明鴻下二軍後，一軍僅剩林明杰、高宇杰2名捕手，林威助說：「之前是考量陳家駒、黃鈞聲受傷，但現在家駒在二軍已經出賽，有需要可以上來Cover。」

外野手張志豪昨天遭悍將投手林逸翔的觸身球擊中，造成左手無名指挫傷腫脹，不過沒有傷到骨頭。林威助指出，張志豪今天還不太能握棒，不過跑壘、守備都沒有問題，會再觀察看看，外野手林書逸則是隨隊待命，今天由岳政華擔任先發中外野手。

高宇杰 林威助

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