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中職／余德龍回一軍 猿隊兩砲手準備復健賽

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊余德龍本季首次升上一軍。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊余德龍本季首次升上一軍。記者蘇志畬／攝影

球季開打近1個月，樂天桃猿隊「工具人」余德龍終於升上一軍，增加調度彈性，而受傷的兩位中心打者陳俊秀、朱育賢只要跑步測試沒問題，就會展開復健賽。

余德龍因春訓時腿部不適，影響調整進度，開季從二軍出發，出賽8場、打擊率3成33，昨日升上一軍，今天在板凳待命，總教練曾豪駒表示，余德龍最近在二軍表現不錯，所以將他拉上來，能夠內外野兼修，也讓球隊的調度可以靈活一點。

本季首次升上一軍的余德龍表示，雖然開季在二軍，但就是把自己準備好，在二軍時因應今年比賽用球改變，去做打擊策略的調整，「主要是把球看清楚、擊球更扎實，朝這個方向去做」。

在二軍出賽雖然只守了一壘、外野，不過余德龍練習時仍是各個位置都會準備，沒有忘記「超級工具人」本色，特別是二軍教練對於基本動作也會特別要求，余德龍認為幫助不小，不擔心不熟悉。

余德龍 樂天桃猿 朱育賢

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