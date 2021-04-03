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中職／徐若熙只投1局退場 龍隊：身體不適
味全龍隊「怪物新人」徐若熙第4場先發出狀況，今天對統一獅隊投到第2局因身體不適，留下無人出局、一二壘有人退場，紀錄上是投1局、失2分、2次三振，無緣打破郭李建夫紀錄。
徐若熙今天首次迎戰獅隊，第1局讓蘇智傑敲出游擊飛球出局，接著三振掉陳傑憲、林焌翰，不過回到休息區時，總教練葉君璋以及防護員都上前關心。
2局徐若熙依然上場投球，但被林安可、高國慶接連敲出安打，此時葉君璋上場溝通後，決定換投，提前退場的徐若熙忍不住嘟起嘴巴，接手的廖文揚讓壘包跑者都回來，2分算在徐若熙帳上，防禦率上升到2.03。
味全龍隊球團表示，徐若熙今日投球過程中身體略為不適，教練為保護球員，先行將他換下。
徐若熙生涯前三場先發投出26次三振，高水準的表現讓他每一場出賽都受到外界矚目，今天1局失2分、2次三振退場，前四場28次三振，未能追平郭李建夫的前四場29K本土投手紀錄。
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