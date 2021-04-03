中職／張志豪手指腫脹無大礙 陳家駒準備回歸一軍

中信兄弟隊張志豪昨天左手指被觸身球擊中，雖有腫脹但沒傷到骨頭，今天暫時在板凳待命，另為了補充牛棚戰力，將李吳永勤升上一軍、降下捕手吳明鴻。

兄弟昨對富邦悍將隊之戰，張志豪在8局打擊時，被林逸翔觸身球擊中，導致左手無名指挫傷，經過醫院檢查未傷及骨頭，總教練林威助表示：「志豪手指有些腫脹，不能握球棒，但跑壘、守備都正常，或許比賽後半段有需要，今天讓岳政華先發。」

為防張志豪無法出賽，兄弟提前拉上林書逸隨隊，球員異動上，則是將投手李吳永勤升上一軍、降下捕手吳明鴻，林威助表示，主要是因為最近牛棚投手狀況沒那麼好，需要多點戰力。

吳明鴻下二軍後雖然要隔10天才能回歸，但另名捕手陳家駒已在二軍展開復健賽，林威助表示，陳家駒上一場在二軍蹲捕3局，希望接下來慢慢增加蹲捕局數，適應比賽強度，一軍捕手有狀況可隨時替補。