日職／掛念太魯閣撞車意外 吳念庭拚出好表現

台灣昨天發生太魯閣號撞車事故，造成多人死傷，日本職棒西武獅隊台將吳念庭今天單場敲出3安、5分打點，在賽後接受訪問時，特別透過電視表達自己的關心，也希望自己能夠用好表現，為國家帶來一些好消息。

西武今天以7：4擊敗軟銀隊，吳念庭全場4打數敲出3安打，另有1次保送，5分打點，幫助球隊拿下勝利，也在賽後接受「英雄訪問」。

對於5分打點的成績創下個人新高，吳念庭表示：「打擊表現有好有壞，希望可以把今天的好表現延續下去，每個打席都要好好把握，才能取得教練團的信任，為球隊做出好的貢獻。」

在訪問的最後，吳念庭也特別提到故鄉台灣近期因為花蓮發生事故，國家整體處於負面的情緒中，希望可以用自己的好表現，為台灣帶來正面的消息。