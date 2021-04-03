日職／日媒封「幸運男孩」 吳念庭猛打賞5打點創新高

日本職棒西武隊今天以7：4擊敗軟銀隊，台將吳念庭包辦超過一半打點，全場4打數3安打、5分打點，單場安打數追平個人最高、打點創新高，打擊率來到5成，被日媒稱為「幸運男孩」的他，三場出賽都有長打、打點，球隊戰績是2勝1和。

吳念庭今天擔任先發第六棒、一壘手，前3打席面對高橋禮都有所斬獲，1局上面對1出局滿壘局面，吳念庭適時敲安，帶有2分打點，3局上在2出局、二三壘有人時，吳念庭獲得四壞保送，5局上1出局、二壘有人時，吳念庭再敲安，又攻下1分打點。

7局上軟銀隊換上川原弘之取代高橋禮，吳念庭還是有辦法敲安，1出局、二三壘有人時，擊出一支中外野二壘打，再追加2分打點，不過9局上最後打席，面對岩嵜翔在無人出局、三壘有人時，敲出游擊方向平飛球遭接殺。

吳念庭總計4打數敲出3支安打，另有1保送，追平個人在2016年9月7日的單場最多安打成績，5分打點則是生涯單場新高，去年整季吳念庭也僅敲出5分打點，而生涯單季最多是11分打點，吳念庭今年出賽3場已經8分打點。

西武隊因一壘手山川穗高受傷，在3月31日將吳念庭升上一軍，接下來三場比賽都安排吳念庭擔任先發一壘手，吳念庭也把握住機會，首戰敲出陽春砲、第二場敲出兩分打點二壘打，今天表現再進化，總計10打數5安打，有3支長打。