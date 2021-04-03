U18東岸聯盟／台東縣聯隊王宇傑先發 球速不輸余謙同期

U18東岸聯盟棒球賽台東聯隊今天與普門中學交手，台東縣聯隊先發投手王宇傑3局失1分，顏大衛單場2安2打點帶動攻勢，終場以5比4拿勝；王宇傑球速不輸余謙同期，被看好能投至150公里。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽1日在台東體中開打，此次總計12支球隊參賽，地主台東體中分台東縣聯隊、台東體中（東體紅）隊參賽，台東縣聯隊今天與普門中學交手。

台東縣聯隊今天派出王宇傑先發，首局先投出保送，1人出局後被敲出二壘打失掉1分，2、3局沒有再掉分數，今天總計投3局被敲3支安打，投出3次三振，失掉1分。

台東縣聯隊1局下靠著顏大衛適時安打，一棒送回2分、超前比數，普門5局追平比數，6局再靠著接連安打、高飛犧牲打跑回超前分。

台東縣聯隊6局靠著林書玄安打，再度將比數扳平，7局潘振宇三壘打開啟攻勢，再靠著保送、失誤，單局攻下2分、要回領先，普門9局追回1分，追分不及、台東縣聯隊拿下勝利。

台東縣聯隊王宇傑天分佳，國中及高中一、二年級時以打者為主，但打擊沒能有好表現，教練團看中他的臂力好，高二升高三時讓他改練投手。

教練高龍偉說，王宇傑揮臂速度快，先天條件就不錯，剛改練投球速就不錯，目前最快球速約145公里，再給他時間磨練、增加投球穩定性，身材再厚實一點，看好他可以投至150公里，之前多讓他後援出賽，現在開始希望拉長局數，盼培養他成為重要先發投手戰力。

王宇傑表示，從野手轉投手，剛開始最大的困境在續航力不足，目前為止蠻喜歡投手角色，自評今天先發表現還可以再進步，下一場先發目標拉長投球局數至5局。

王宇傑改練投手不到一年，投出不錯表現，球速不輸東體畢業校友、現役中信兄弟投手余謙同期，王宇傑今年畢業也有意投入中職選秀，「希望可以挑戰看看，也可以幫忙改善家裡的經濟狀況」。