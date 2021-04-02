中職／對戰挨5轟 德保拉一聽要問「高國輝」就笑了

中信兄弟隊洋投德保拉耐投、好用的特性，今天再度上演，面對富邦悍將隊，以113球投滿8局、只失1分，唯一讓他搞不定的打者就是高國輝，兩人對戰26打席、24打數，他已敲出5發全壘打。

兄弟今天以6：1擊敗悍將隊，單場MVP由德保拉拿下，他本季的4場先發，已拿下3勝0敗、防禦率2.25，表現還是相當強悍。

德保拉此役的唯一失分，出現在第7局，挨了高國輝的陽春砲，儘管接下來又出現安打、保送，但德保拉未讓危機持續擴大，總教練林威助也說：「棒球就是這樣，有時候很容易被掌握到，被敲連續安打，但他自己撐下來了。」

德保拉去年整季挨17發全壘打，就有4轟是出自高國輝之手，來台首度挨轟也是高國輝下的毒手，今年球季被打的第1發全壘打，再度「獻」給了高國輝。

加上今天在內，兩人生涯對戰26打席、24打數，高國輝的對戰打擊率為2成92，不算特別突出，但敲出的7支安打就有5支是全壘打，等於一出手就是重傷害。

德保拉賽後一聽提問與高國輝有關，就露出笑容，他稱讚：「高國輝是很好的打者、也很難對付，只要失投就很容易被打全壘打，投手要對自己丟出來的每顆球負責。」