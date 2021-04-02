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中職／花7年才完成生涯百安 潘志芳也說「好久喔」
中職生涯來到第7季，中信兄弟隊潘志芳終於跨越生涯百安里程碑，賽後第一句話就是笑說：「好久喔！」他以兩分砲完成百安，想將百安球獻給太太，「謝謝她一直默默在我後面支持我。」
兄弟今天以6：1擊敗富邦悍將隊，第2局從左投陳仕朋手中打下4分大局，包括潘志芳的兩分砲，這正好也是他的生涯百安。
潘志芳昨役3支0、吞下2次三振，今天繼續先發擔任第二棒，就以球棒建功，他表示，「昨天打不好一定很沮喪，心態調整就是不要帶著上一場的情緒來，重新整理好再來比賽。」
談到花了7年才完成生涯百安，潘志芳說：「我也不知道為什麼會花那個久。」以全壘打達陣更是意外驚喜，「我是沒有在追求長打，每次打擊都想著把球打強而已。」而這球打到瞬間，他就知道會是一發全壘打。
潘志芳生涯前6季只累積3轟，單季最多僅1轟，這發全壘打已是他的本季第2轟，刷新個人單季新高紀錄，他笑說：「我自己也很意外，全壘打可遇不可求。」
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