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中職／德保拉撐過7局不穩 兄弟撂倒悍將並列龍頭
中信兄弟隊德保拉發揮投手三冠王本色，今天面對富邦悍將隊，先發投8局，僅因高國輝的陽春砲丟掉1分，幫助兄弟以6：1贏球，兩隊以戰績8勝6敗並列龍頭，兄弟也中止近期的3連敗。
面對悍將隊先發左投陳仕朋，兄弟在第2局灌進4分，張志豪先敲二壘打，陳子豪補上安打、替兄弟先馳得點，潘志芳揮出兩分砲，以全壘打為自己達陣生涯百安里程碑，詹子賢在滿壘時選到保送，再送回1分。
悍將隊直到第7局突破德保拉封鎖，高國輝敲出陽春砲、連續兩場開轟，這也是他生涯面對德保拉的第5轟，堪稱讓「快樂保拉」最不快樂的打者。
德保拉以113球投8局，只被敲出4安打、失1分， 送出5次三振，本季4場出賽已取得3勝0敗、防禦率2.52。
總教練林威助指出，「德保拉狀況是不錯，直球速度有出來，前五局用球也滿精簡的。」雖在第七局遇到一些危機，「但他還是自己撐下來了。」
陳仕朋賽前已累積對戰兄弟跨季5連敗，此役在早早失分狀況下，仍以91球投完6局，被敲6安打、失4分（責失3分），悍將無法完成逆轉，陳仕朋吞下對戰6連敗。
兄弟中止3連敗，也靠這一勝在戰績榜上扳平悍將隊，助總被問到是否希望藉此拉抬氣勢，他笑說：「想要啦！但還是一場一場來，不管連勝連敗，今天的比賽還是最重要的，今天贏了，明天還是要繼續加油。」
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