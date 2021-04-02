中職／史上第10人 獅隊猛威爾投出無安打比賽
開場投出的第2顆球就是觸身球，統一獅隊洋投猛威爾確定與完全比賽無緣，不過用142球投完9局，只有6次因保送讓對手上壘，投出本季第1場、聯盟例行賽史上第10場無安打比賽，獅隊今晚就以13：0大勝味全龍隊。
猛威爾今天前4局只因對龍隊首棒劉基鴻投出觸身球保送而讓人上壘，接下來5局對陳品捷、郭天信，6局對李凱崴以及7局對朱祥麟投出四壞保送，除此之外未讓對手再站上壘包。
7局投完，猛威爾用球數已破百，但8局續投靠著守備幫忙，捕手陳重羽、一壘手高國慶、二壘手楊家維都有美技演出，連抓三個出局數，此時用球數來到126球。
9局猛威爾繼續站上投手丘，先讓李凱威敲出游擊滾地出局，接下來保送曾陶鎔，三振掉赫雷拉，最後用三振解決陳品捷，完成無安打比賽壯舉。
猛威爾總計用142球投完9局，沒有被敲出安打，另有10次三振，是史上達成無安打比賽用球數最多的投手，另外有5次四壞、1次觸身，合計6次保送也追平最多。
中職過去例行賽出現過9場無安打比賽，最近一次是2018年10月7日的統一獅隊瑞安，對中信兄弟隊投出9局完全比賽，今天又是獅隊投手創紀錄，也是隊史第4人，另兩位是1999年的曹竣揚、2008年的潘威倫。
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