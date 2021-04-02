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日職／連兩場先發都敲安 吳念庭再貢獻2打點
西武獅隊台將吳念庭連續兩場先發，也都敲出安打，繼昨天敲出生涯首轟，今天在5局的安打帶有2分打點，留下4打數1安打的成果，西武也以6：2擊敗軟銀隊。
吳念庭今天擔任先發一壘手，棒次從第8棒上升到第6棒，2局的首打席選到保送上壘，3局西武靠著中村剛也的三分砲攻下4分，吳念庭沒趕上攻勢，敲出右外野飛球出局。
#呉念庭 選手が2点適時打！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) April 2, 2021
効果的な追加点をあげ、好調をアピールしています！#埼玉西武ライオンズ #seibulions pic.twitter.com/2KGKHeIel9
吳念庭的第3打席就有貢獻，5局上2出局、一二壘有人，吳念庭敲出右外野落在空檔的二壘打，清空壘包帶有2分打點，第4打席則在7局上吞下三振，9局再獲打擊機會，則敲出二壘滾地出局。
加上今天，吳念庭2場出賽合計8打席、6打數敲出2安，打擊率3成33，另有3分打點、2次保送、2次三振；西武昨天因主力內野手山川穗高受傷，將吳念庭拉上一軍，並立刻安排先發，吳念庭用一發陽春砲展現價值，幫助球隊以1：1戰平火腿隊。
西武打線靠著12支安打攻下6分，先發投手高橋光成也繳出8局失2分、8次三振、2次保送的好投，增田達至後援1局無失分。
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