中職／開轟還是低潮中 高國輝自嘲三振榜排第一

富邦悍將隊重砲高國輝開季陷入低潮，昨天終於再度開轟，但被問到打擊手感是否回溫，他說：「我覺得沒有欸！」他坦言目前揮棒軌跡還是太長，出棒節奏慢一拍的感覺很明顯。

高國輝熱身賽的旺盛手感未帶進開季，第2場出賽繳出3安打、帶有1轟後就陷入低潮，一度連續13打數沒有安打，教練團將他連3場調離先發打線，近兩戰帳面成績似有回溫，3月31日單場4支2，4月1日單場5支1，唯一安打是一發全壘打。

儘管揮出久違的全壘打，高國輝不覺得揮別低潮，「我是覺得沒有欸！除了全壘打之外，揮棒軌跡還是太長。」

他表示，狀況好時，擊球節奏跟得上，問題還不會那麼明顯，「但狀況不好時，就很明顯擊球節奏有點鈍，到很接近才出棒，啟動的瞬間有點慢。」

高國輝自嘲是「三振王」、「我第1名吼？」前幾天還跟張志豪說：「嗯！我終於領先了。」兩人目前都是「被三振榜」的領先集團，張志豪46打數吞下16次三振，高國輝則是37打數被K了14次，分居領三振榜的第1、第3名，味全龍隊狀元郎劉基鴻則以15K排名第2。