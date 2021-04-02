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中職／黃恩賜歸隊無時間表 兄弟靜待本土王牌歸來日

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊本土王牌黃恩賜歸隊沒有任何時間表。 聯合報系資料照
中信兄弟隊本土王牌黃恩賜歸隊沒有任何時間表。 聯合報系資料照

中信兄弟隊本土王牌黃恩賜，今年因為肩膀傷勢，至今未能出賽，何時可以重返賽場？投手教練佛斯特表示，沒有任何時間表，「當他準備好了，就是回到場上的時候。」

黃恩賜去年投出王牌架式，繳出9勝2敗、防禦率4.40，但今年春訓傳出肩膀不適，尚未進入正常練投階段，歸隊遙遙無期。

被問到黃恩賜的歸隊時間表，佛斯特表示，「當他準備好了，就是歸隊的時候，沒有時間表，不管是最後兩個月、下半季或任何時間，只要他準備好了，就是復出的時候。」

兄弟的5號先發，目前交付廖乙忠，28日對樂天桃猿隊先發5局失6分，第4局失血5分成為落敗關鍵，但佛斯特認為現階段也只有他，可以扛下這個位置。

「他是我們少數可以先發吃到100球的投手，所以才會交給他這個任務。」佛斯特表示，如果為了一場比賽而做球員異動，並不切實際，「現階段來說，他就是正確的人選。」他指出眼下課題，就是減少大局的產生，「要有降低傷害的能力，確保對手的大局不會出現。」

黃恩賜 樂天桃猿 中信兄弟

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