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中職／徐若熙首次投統一獅 對上「不敗」洋投泰迪

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍先發投手徐若熙將於3日首次對決獅隊。 聯合報系資料照
味全龍先發投手徐若熙將於3日首次對決獅隊。 聯合報系資料照

中華職棒今天公布明天味全龍與統一獅隊之戰的先發投手，龍隊「怪物新人」徐若熙就差獅隊沒對過，而獅隊先發投手泰迪也不容小覷，去年來台至今尚未在例行賽吞下敗投。

徐若熙是今年中職最大話題人物，生涯前三場出賽，共投12.1局僅失1分責失，防禦率0.73，投出高達26次三振，高居聯盟第一，在局數、球數控管下尚未取得勝投，但在3月MVP票選中也獲得11張選票支持，2票之差敗給富邦悍將隊的羅力。

這三場先發，徐若熙對中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將隊，局數逐漸增加，最近一場來到4.2局，但總教練葉君璋仍有75球的球數限制，要取得生涯首勝先要跨過5局門檻，首次對上獅隊還要能複製前三場成績，自家打線也要突破「不敗」泰迪。

統一獅隊先發洋投泰迪至今未嘗敗績，去年下半季加盟後，先發8場、中繼2場比賽，戰績是6勝0敗，本季初登板對樂天隊是7局無失分的好投，再添1勝，泰迪生涯一、二軍都尚未對過龍隊，明天對戰雙方都是初體驗。

徐若熙 樂天桃猿 富邦悍將

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