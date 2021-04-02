中職／兄弟洋投調整中 佛斯特：還不到恐慌的時候

中信兄弟隊開季洋投尚未調整到位，目前洋投貢獻2勝4敗、防禦率4.93、在5隊裡最慘澹，投手教練佛斯特直言「還不到恐慌的時候」，他舉去年的德保拉為例，認為選手調整需要時間，而他也寧可在季初就遇到這些問題，「最終目標是球季的最後一場比賽，我們投手是最後一個站在投手丘上的。」

加上昨天的萊福力先發只撐2.2局在內，兄弟洋投目前僅貢獻2勝4敗、防禦率4.93，績效為5隊最差。相較之下，富邦悍將隊洋投已帶來5勝1敗、防禦率1.80，表現最嗆，樂天桃猿隊洋投防禦率0.94，統一獅隊為3.18，味全龍隊則是2.00，都比兄弟出色。

佛斯特坦言，「數據上來說，其他球隊洋投都比去年更好、更升級。」但他強調，還不到恐慌的時候，「兩位表現不好的洋投，一位是新洋投，還需時間適應聯盟打者習性，一位是去年受傷，還在努力恢復身手中，他們都還需要調整，現在就是持續幫助他們。」

佛斯特表示，每個人需要的調整時間不同，有的人會長一點，而兄弟去年已有一位親身實例，「去年的德保拉，前6場就還在摸索階段。」

德保拉去年開季前5場先發投完，吞下0勝5敗、防禦率6.44，卻從5月中旬開始逆勢反彈，最終成為投手三冠王、年度MVP。

佛斯特指出，「現在能做的就是發現問題、解決問題，不需要把壓力施加在選手身上。」兩人的問題包括投球機制的修正，以及進壘點執行力的加強。

佛斯特表示，他寧願開季遇到這些問題，進而去調整、克服，遠比例行賽狀況火燙、卻在季後賽輸掉要好，「回頭來看去年，我們數據面是各隊最好，但是團體得到什麼？第二名、季後賽的輸家。」

他說目標只有一個，確保選手的狀態可以步上正軌，帶著好表現進入季後賽，「球季的最後一場比賽，我們的投手是最後一個站在投手丘上的，這就是最終目標。」