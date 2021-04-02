中職／羅力的1票給若熙 讚他是「最有宰制力投手」

富邦悍將隊36歲洋投羅力收下3月投手MVP，以2票之差，擊敗本季話題人物、味全龍隊超級新人徐若熙，羅力稱得獎是榮幸，但他的1票會給徐若熙，「我會投給他，因為他就是聯盟最有宰制力的投手。」

昨天中職公布3月MVP得主，羅力繼2019年5月後再度獲獎，今年季初強悍的表現獲得肯定，他表示，「覺得很高興、也很榮幸，算是給自己休賽季的努力一個肯定。」

羅力共收下13張選票，險勝徐若熙的11票，羅力對此謙虛指出，「他因為球數限制，所以投球局數較少，但是我的話會投給他，因為他就是聯盟最有宰制力的投手。」他也認為徐若熙拿下月MVP只是時間早晚的問題，「如果他的球數慢慢解禁，局數拉長，相信他很快就可以得到一座月MVP。」

羅力表示，有聽說過徐若熙動過兩次手術，所以球團對他特別保護，「他是天花板很高的選手，很期待他兩、三年之後的表現。」

今年表現回春，羅力歸功去年休賽季的努力，「有去西雅圖的棒球學校，研究看看能不能讓自己的投球動作更有效率。」他說：「看能不能找我的球速，因為這是我去年所遺失的東西，很高興我有找回來了。」