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中職／沒錯過張育成開幕戰 張進德搞笑與弟弟合影

聯合新聞網 / 綜合報導
張進德鎖定直播為弟弟張育成加油！ 富邦球團提供
張進德鎖定直播為弟弟張育成加油！ 富邦球團提供

印地安人台灣好手張育成因春訓表現亮眼，被球團帶進26人開季名單，日前總教練法蘭柯納（Terry Francona）更是將張育成排進開幕戰打線，成為台灣史上野手第一人，不僅讓老婆開心地號召球迷到酒吧收看賽事，目前因傷休養的大哥張進德更是在凌晨守在電視機旁，還與在畫面中的弟弟開心合影留念，十分逗趣。

張進德在去年返台投入中職選秀會，被悍將以第一指名選進，雖然本季因傷持續休養，但仍沒有錯過張育成開幕戰先發的日子，準時守在電視機旁欣賞弟弟英姿，張進德表示看完比賽後，認為張育成攻擊有點急躁，希望他秉持自己的初衷，把最佳的表現拿出來，「若能把春訓的表現發揮在例行賽上的話，相信他會有更好的演出。」

張進德手指著弟弟張育誠在第七棒的打序。 富邦球團提供
張進德手指著弟弟張育誠在第七棒的打序。 富邦球團提供

而該場比賽張育成的首打席在第2局、兩出局時，敲出中外野飛球出局，第4局則在一、三壘有人時無法建功，敲出本壘後方飛球遭到接殺。張育成在兩個打席沒有建樹後遭換下，而印地安人終場以2比3不敵老虎吞下首敗。

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