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中職／75球設限非徐若熙專屬 味全龍保護投手有SOP

聯合新聞網 / 綜合報導
味全龍對徐若熙的保護制度並非他一人專屬，而是年輕投手都適用這套SOP。 聯合報系資料照
味全龍對徐若熙的保護制度並非他一人專屬，而是年輕投手都適用這套SOP。 聯合報系資料照

味全龍小將徐若熙的手肘過去曾動過2次刀，在球團極力保護下無緣累積更多數據，不過味全這項保護機制並不是徐若熙專屬，尤其針對首年進入聯盟的投手，龍隊都為他們設下用球數限制，以保護球隊年輕資產。

除了徐若熙外，今年登上一軍的味全龍也啟用林子昱、吳俊杰等小將先發，皆設下75顆用球數限制，並非刻意針對徐若熙，根據《自由時報》報導，味全龍牛棚教練郭勝安指出，球團在去年就為投手設此規範。雖然徐若熙去年在二軍留下40局的紀錄，但郭勝安表示，仍將徐若熙視為首年進入聯盟的先發投手來養成，納入75球的保護機制。

味全龍在比賽中做出球數控管，有望助年輕小將成長外，在距離下次先發前的牛棚日，味全規劃也與其他四隊較為不同，郭勝安在報導中透露，球團不會讓投手在牛棚丟到7、80球，而進入例行賽後，牛棚練投的球數將會往下遞減。以徐若熙來說，他在春訓牛棚日中最多投35球，來到例行賽後，數字則減為20球上下。

郭勝安表示，與其要求投手達到規定投球數，不如專注在他們投出的每一顆球上，郭勝安強調，賽季中的牛棚日除了能維持手感外，也可讓投手習慣站上投手丘的感覺。

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