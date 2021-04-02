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日職／山本由伸飆13K完封 球評：把王者軟銀打成高中生

聯合新聞網 / 綜合報導
歐力士山本由伸對衛冕軍軟銀飆出完封勝，精彩表現獲得球評稱讚。 圖擷自影片
歐力士山本由伸對衛冕軍軟銀飆出完封勝，精彩表現獲得球評稱讚。 圖擷自影片

日本職棒4月1日由軟銀對上歐力士的比賽，歐力士推出王牌投手山本由伸先發。結果他主投九局，只被敲出2支安打沒失分，沒有出現任何保送，還賞給軟銀打現13次三振，精彩表現也獲得球評盛讚。

根據日本媒體「BASEBALL KING」報導，山本由伸本場比賽速球最快投到156公里，還有超過140公里的卡特球、指叉球等球路，讓軟銀先發打者通通都吞下過三振，6局以後軟銀更是再也沒有跑者能站上壘包。這也讓歐力士自2014年以來，再次奪下暌違7年的主場開幕戰勝利。

山本的好表現，獲得大久保博元的稱讚。大久保指出山本「再次讓人感受到是位日本第一的投手」，並且認為「雖然對手是日本一四連霸的軟銀，卻投得讓他們看起來跟高中生沒兩樣。儘管立花義家（軟銀打擊教練）很早就召集大家組成圓陣商討對策，但顯然還是一籌莫展」，對山本的投球可說是讚不絕口。

此外根據日媒《Sponichi Annex》統計，此戰耗時2小時46分，軟銀共30人次上場打擊，9個半局的進攻時間合計僅47分鐘，最久的是第四局的9分鐘，難怪軟銀監督工藤公康賽後也只能對山本君脫帽致意。

媒體指出，由於這場勝利，歐力士目前的戰績為3勝3敗，勝率剛好落在五成。對比上個球季前10場比賽，只拿下1勝9敗的慘澹成績，今年開季表現明顯好上許多。如今擊敗實力堅強的衛冕軍，相信對整體的團隊自信也能大幅加分。

歐力士 軟銀

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