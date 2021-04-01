中職／陳鴻文少救援機會 洪總：溝通有誤

富邦悍將隊今天在新莊球場以6：3擊敗中信兄弟隊，拿下2連勝，不過9局上出現小插曲，歐書誠被敲全壘打後，投手教練喊暫停上場後仍讓他續投，此時總教練洪一中卻有些情緒，賽後解釋原因是「他聽錯我的指令」。

悍將隊今晚帶著4分領先進入9局上，此時由歐書誠登板救援，卻被詹子賢敲出全壘打，投手教練吳俊良喊暫停後，留著歐書誠續投，解決掉許基宏後，才由陳鴻文登板救援，雖然連抓2個出局數，不過已無救援成功。

在吳俊良回來休息區前，洪總大動作對著牛棚指指點點，與吳俊良溝通，賽後洪總解釋，「他聽錯指令，因為（詹子賢）後面兩個左打，我跟他說，如果鴻文準備好就讓鴻文上，沒有就換左投陳韋霖投。」

結果投手教練以為是讓歐書誠續投，洪總表示，好在是好結果，有解決掉許基宏，但也因為這樣，變成沒有救援成功，原本希望讓陳鴻文上去就是因有救援機會。