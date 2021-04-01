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中職／郭嚴文幫猿隊排名升至第2 開心和啦啦隊熱舞
樂天桃猿隊今天在桃園球場以7：2擊敗統一獅隊，戰績6勝5敗，上半季排名躍居第二，落後富邦悍將隊1場勝差；猿隊老將郭嚴文4打數2安打、攻下3分打點，獲選單場MVP，賽後鬆了一口氣。
郭嚴文今年擔任隊長，開季狀況不理想，今天賽前打擊率還不到2成；他表示，就算不當隊長，壓力也一直都在，自己打擊狀況不好，球隊就會有較多麻煩，必須盡力做好工作才行。
猿隊總教練曾豪駒未對郭嚴文失去信心，郭嚴文說：「教練相信我，自己不相信自己也不行，盡力幫助球隊贏球，這只是一場球季賽而已，能維持下去比較重要。」
曾豪駒表示，郭嚴文揮棒一直沒有問題，剛開季還在抓節奏，比較不順暢，但他是有經驗的選手，一定會愈來愈好。
郭嚴文4支2後，打擊率終於回到2成，今天賽後也和啦啦隊開心跳舞，享受一下贏球滋味。
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