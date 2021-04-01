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中職／內野高飛失誤斷了完全比賽 洪總：還要加強

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
悍將三壘手葉竹軒（左）與捕手戴培峰搶接一記界外球，卻意外漏接。記者侯永全／攝影
悍將三壘手葉竹軒（左）與捕手戴培峰搶接一記界外球，卻意外漏接。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊洋投傑斯今天對中信兄弟隊先發7局失2分，拿下勝投，不過前4局的完全比賽，在5局上因內野高飛球失誤破功，讓總教練洪一中嚴肅地說：「選手還要加強。」

傑斯開局連續解決12人次，不過5局上詹子賢敲出投手丘上方高飛球，三名內野手靠近卻沒人接，形成失誤上壘，接下來傑斯又被陳子豪敲安、對江坤宇投保送，滿壘之下被代打的周思齊敲安丟掉2分，悍將隊最終仍以6：3拿下勝利。

悍將隊總教練洪一中表示，傑斯今天只有那1局遇到狀況，不過球賽就是這樣，前面投得順，遇到狀況反而難調整；談到那個失誤，洪總語氣嚴肅地說：「內野高飛球從春訓就開始每天練，選手還要再加強。」

不過洪總也說，傑斯不愧是見過大場面，沒被失誤影響，下來還鼓勵隊友；傑斯則說，5局雖然出狀況，但那就是比賽的一部分，自己也因壘上有人就加快節奏，投得太急。

雖然完全比賽破功，不過傑斯說自己並不會在意這些，「目標還是用球數精簡，投得越長越好。」

傑斯今天用107球投7局，被敲3安打失2分，另有6次三振、2次保送，在老婆見證下，拿下單場最有價值球員，傑斯表示，太太跟著自己來台，從先發第一場開始就是忠實觀眾。

洪一中 富邦悍將 周思齊

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