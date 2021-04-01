中職／傑斯7局失2分壓制 悍將超前兄弟登第一

富邦悍將隊洋投傑斯7局失2分壓制中信兄弟隊打線，加上高國輝陽春砲、戴培峰2安打2打點的貢獻，以6：3拿下勝利，擠下兄弟獨居聯盟戰績第一。

傑斯今天先發面對兄弟打線，開局連續解決12人次，直到5局上出現失誤，完全比賽才破功，而且狀況接踵而來，1出局後傑斯又被敲2安加上1保送，丟掉2分，無安打、完封都無緣挑戰。

不過接下來6、7局傑斯又回穩，只被敲1安還有1次保送，總計7局投完用107球，只被敲3支安打，丟掉2分，其中1分責失，另有6次三振、2次保送，拿下來台的第2勝，防禦率0.68。

除了傑斯的壓制，悍將隊打線也在2局下靠著林哲瑄、戴培峰連續安打，加上葉竹軒高飛犧牲打先得1分，3局下高國輝的陽春砲開啟攻勢，戴培峰在2出局滿壘的安打敲回2分，加上7局下林益全、高國麟、蔣智賢連三安再得2分。

戴培峰昨天敲出本季首安，今天本季首打點也入袋，總計4打數2安打、2分打點，打擊率也上升到1成88，戴培峰表示，昨天賽前在打擊教練羅根指導下，微調打擊姿勢，感覺有好一點。

兄弟先發投手萊福力今天僅投2.2局就被悍將隊打線擊退，被敲6支安打，丟掉4分，本季第一次投不滿5局，也吞下3連敗；兄弟打線前8局僅敲出3支安打、得到2分，9局上詹子賢敲出個人首轟追加1分。