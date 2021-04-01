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中職／猿隊機關槍打線屠獅 郭嚴文3打點奪MVP
樂天桃猿隊今天在桃園球場對戰統一獅，打完前5局落後1分，6、7局下集中攻勢，以10支安打攻下6分，終場7：2獲勝，也讓獅隊繼續排名墊底。
猿隊二壘手郭嚴文4打數2安打，攻下3分打點，包括6局下勝利打點，獲選單場MVP；猿隊全場13支安打只有林泓育1支長打，機關槍打線仍有贏球效果。
猿隊洋投豪勁先發5局，被揮出6支安打，失兩分非自責，奪下來台首勝；獅隊布雷克投6局，被揮出6支安打、失4分，吞下本季首敗（1勝1敗）。
獅隊2局上率先展開攻勢，兩出局後林岱安靠內野失誤上壘，林靖凱安打加上外野傳球失誤，攻下全場第1分，蘇智傑追加安打攻下第2分。
猿隊2局下林泓育揮出個人近3季首支三壘打，郭嚴文內野滾地球護送攻下1分。
布雷克接下來3局讓猿隊掛零，6局下出狀況，先被陽耀勳安打、再保送梁家榮，接著林泓育、郭嚴文、林承飛安打，一共攻下3分，反以4：2超前。
猿隊7局下面對獅隊中繼投手李其峰、江承峰，再靠陳晨威、陽耀勳、梁家榮、林泓育、廖健富、郭嚴文安打攻下3分，拉大領先差距，維持優勢到比賽結束。
猿隊2連勝、戰績6勝5敗，獅隊掉到4勝7敗。
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