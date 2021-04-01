快訊

巨大聲響嚇壞鄰居！金門驚傳民宅氣爆 造成1死1重傷

台股泡沫化？券商、壽險大戶前2月減碼逾600億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／本季首安出爐 戴培峰克服蹲捕勝率心魔

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
悍將捕手戴培峰三局下擊出兩分打點安打，連兩打數都有安打表現。記者侯永全／攝影
悍將捕手戴培峰三局下擊出兩分打點安打，連兩打數都有安打表現。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊捕手戴培峰開季打擊遇低潮，昨天安打出爐後，他對於打擊狀況只立下「持續保持」的目標，結果今天前兩打席都敲安，包括一支2分打點的安打。

戴培峰昨天對上中信兄弟隊之戰，在4局下的第2打席敲出一壘打，開季第10個打數安打才開張，他表示確實有點壓力，「一直打不出來，熱身賽狀況不太好，開季又比較少打擊，心裡很急，會往不好的地方去想，有點亂掉」。

安打難產期間，戴培峰獲得不少教練、學長建議，而昨天賽前在打擊教練羅根指導下，微調打擊姿勢，感覺有好一點，「他說我有越站越開的趨勢，其實就是做一點小調整，也才第一支，後面要維持下去」。

去年戴培峰打擊進步不少，不過先發蹲捕時球隊勝率不高，是他的一個心魔，季後從秋訓開始，就與日籍投捕教練古久保健二不斷討論、修正缺失，今年前三場先發蹲捕，球隊的戰績是2勝1敗。

「現在在場上比較自在一點。」戴培峰說：「那時候怎麼做都不對的感覺，覺得輸球是自己的原因，現在會去相信隊友、相信投手，就算策略失敗，下次再來就好，不會再去想那麼多。」

富邦悍將隊捕手戴培峰。記者蘇志畬／攝影
富邦悍將隊捕手戴培峰。記者蘇志畬／攝影

戴培峰 富邦悍將

延伸閱讀

圖輯／中職高國輝、戴培峰相繼開轟、敲安

中職／完整公開規則補述 盼資訊透明減少爭議

中職／徐若熙球速難對付 林益全、岳政華有準備

中職／二軍數據驚人 岳政華升上一軍卡位

相關新聞

中職／助總商品吸金力「百萬」級 日本粉絲跨海搶購

中信兄弟隊總教練林威助球員時期就已魅力驚人，今年接任總教練人氣不減，球團日前推出監督紀念系列商品，開放預購3天就賣破10...

中職／徐若熙球速難對付 林益全、岳政華有準備

味全龍隊「怪物新人」徐若熙已是近來中職球員間的熱門話題人物，150公里的球速搭配138公里的變速球，如何應付需要策略，富...

中職／曾仁和最新動態曝光 今起成為獅隊自行培訓選手

26歲前旅美投手曾仁和，今天起成為統一獅隊自行培訓選手，中職官網已在球員異動欄正式公布訊息。

日職／涌井秀章搶頭彩 留名史上的最強開幕戰男人

2021年開季之後的樂天有一個不錯的開始，34歲的涌井秀章開幕戰搶下頭彩，36歲的岸孝之30日對羅德投出12球團本季第一場完封勝。不讓兩位老將專美於前，22歲的左投早川隆久也成為12球團第一個拿到勝投

中職／第9局開轟扮演殺手 郭阜林：一切都是巧合

中職新球季打完第一個月，統一獅隊內野手郭阜林4支全壘打排名第一，值得一提的是，他生涯63轟紀錄有11轟是在第九局締造，不...

中職／美技跳接 林益全：張志豪也有沒收我飛球

富邦悍將隊林益全昨天在一壘防區上演跳接美技，守住滿壘局面，讓打出強勁平飛球的張志豪只能無奈搖頭，林益全今天說，張志豪也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。