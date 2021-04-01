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中職／本季首安出爐 戴培峰克服蹲捕勝率心魔
富邦悍將隊捕手戴培峰開季打擊遇低潮，昨天安打出爐後，他對於打擊狀況只立下「持續保持」的目標，結果今天前兩打席都敲安，包括一支2分打點的安打。
戴培峰昨天對上中信兄弟隊之戰，在4局下的第2打席敲出一壘打，開季第10個打數安打才開張，他表示確實有點壓力，「一直打不出來，熱身賽狀況不太好，開季又比較少打擊，心裡很急，會往不好的地方去想，有點亂掉」。
安打難產期間，戴培峰獲得不少教練、學長建議，而昨天賽前在打擊教練羅根指導下，微調打擊姿勢，感覺有好一點，「他說我有越站越開的趨勢，其實就是做一點小調整，也才第一支，後面要維持下去」。
去年戴培峰打擊進步不少，不過先發蹲捕時球隊勝率不高，是他的一個心魔，季後從秋訓開始，就與日籍投捕教練古久保健二不斷討論、修正缺失，今年前三場先發蹲捕，球隊的戰績是2勝1敗。
「現在在場上比較自在一點。」戴培峰說：「那時候怎麼做都不對的感覺，覺得輸球是自己的原因，現在會去相信隊友、相信投手，就算策略失敗，下次再來就好，不會再去想那麼多。」
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