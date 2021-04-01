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6搶1／潘忠韋加入中華隊情蒐小組 協助分析資料

中央社 / 台北1日電
潘忠韋。 中央社(資料照)
潘忠韋。 中央社(資料照)

6搶1東京奧運最終資格賽將於6月開打，之前戰勝病魔的潘忠韋加入情蒐小組，將在家協助分析；另外為了能情蒐6月初的美洲區資格賽，中華隊情蒐人員已經接種了武漢肺炎疫苗。

6搶1棒球賽事將於6月16日在台灣開打，進行至6月20日，中華隊組訓賽（含辦比賽）由中華職棒負責，日前已經遞交防疫計畫，提出讓外隊來台灣隔離14天，並開放100%的觀眾，不過要全程戴口罩、禁止飲食。

棒球名球評潘忠韋去年初因急性白血病住院接受治療，經過2次骨髓移植，去年底出院返家，目前已經漸漸恢復健康，加入中華隊情蒐小組。中職秘書長楊清瓏表示，之前潘忠韋主動聯繫希望能幫忙分析情蒐資料，今天召開情蒐會議時，就有透過視訊參與。

由於6搶1其中2支參賽隊伍是從6月初的美洲區資格賽產生（第2、3名），若到時美洲區資格賽順利舉辦，情蒐小組勢必要到美國。不過潘忠韋因剛戰勝病魔，並不會到聯盟辦公室，也無法接種疫苗。

中華隊其他情蒐人員昨天已經接種疫苗，由於部分人員出現輕微副作用，楊清瓏今天特別讓組員回家休息，經過半天已無礙。至於球員部分，楊清瓏指出，預計4月底至5月初會先讓45人至50人名單的選手接種疫苗，不過一切還要等體育署及疫情指揮中心指示。

中華隊 楊清瓏 棒球

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