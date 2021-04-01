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中職／林祖傑打完開幕戰休兵 林岳平要他「緊張一下」
中職本季賽事邁入第二個月，統一獅隊游擊手林祖傑打完3月13日開幕戰後，因腿傷下放二軍休養，遲遲無法歸隊，讓教練團有些傷腦筋；獅隊總教練林岳平表示，林祖傑本周將進入實戰調整，有機會在二軍出賽，會再評估他的歸隊時間。
林祖傑是獅隊主力游擊手，13日對中信兄弟隊開幕戰，因自打球受傷，隔天下放二軍，重返一軍時間比預期更久，獅隊守備調度也受影響。
隊上老將陳鏞基已37歲，教練團不想讓他太累，尤其是支援游擊區防守，這個情況終究還是出現，陳重廷則是另一個選擇，林岳平說：「球隊不可能一直等林祖傑回來，他自己也要緊張一下。」
獅隊開季表現不振，目前排名第5，投、打、守都有問題，尤其團隊出現16次守備失誤，更是多出其他4隊一截；林岳平昨天把鄭鎧文降到二軍，今天拉上吳桀睿，對樂天桃猿之戰擔任先發5棒、一壘手，力拚擺脫墊底命運。
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