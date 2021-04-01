中職／助總商品吸金力「百萬」級 日本粉絲跨海搶購
中信兄弟隊總教練林威助球員時期就已魅力驚人，今年接任總教練人氣不減，球團日前推出監督紀念系列商品，開放預購3天就賣破100萬元，以總教練身分的吸金力堪稱史上第一。
兄弟球團在3月18日林威助拿下執教生涯主場首勝後，當晚推出林威助監督紀念商品一共七項，包含短袖T恤、棒球帽、毛巾、帆布袋、壓克力立牌、筆記本及日式應援扇。
3月19日中午開放預購到22日中午，3天時間網路預購就超過100萬元，助總的吸金力有多誇張？根據球團表示，這相當於球隊一檔主題日的商品銷售額，就連遠在日本的「林太太」也透過台灣朋友代購。
林威助今天兼任商品模特兒，拿起監督紀念商品拍照，對於有這麼多人預購也有些驚訝；球團表示，未來紀念商品還會在實體店面銷售，也在規劃第二波的系列商品。
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