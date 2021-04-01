中職／徐若熙球速難對付 林益全、岳政華有準備

味全龍隊「怪物新人」徐若熙已是近來中職球員間的熱門話題人物，150公里的球速搭配138公里的變速球，如何應付需要策略，富邦悍將隊林益全、中信兄弟隊的岳政華各有不同準備。

徐若熙在28日先發對上富邦悍將隊，演出4.2局、無失分、10K的三振秀，其中2K賞給林益全，不過賽後也說，自己最警戒的打者就是林益全。

林益全認為，徐若熙跟古林睿煬同是年輕好手，兩人投球型態也類似，球速好、變化球不錯，不過球速快可以透過對戰場次增加去適應，大聯盟的球速快，但他們打者也可以適應，中職現在很多150公里球速的投手，相信也能漸漸適應。

林益全今年開季打擊率一度掉到2成以下，靠著近2場敲安才回到2成05，他認為主要原因是還在適應，年輕的投手變多，第一次對戰掌握度上不會太好，只能希望盡快調整好。

岳政華今天升上一軍，照目前徐若熙輪值安排，短期內還沒有交手機會，不過兩人在二軍曾對戰一次，岳政華說：「我被三振。」

徐若熙的投球影片在網路上瘋傳，岳政華也贊助不少點閱數，「我看很多遍，真的很快，不過再快也要掌握，可能球棒握短一點、擊球時機早一點」。

岳政華與徐若熙在高中時分屬穀保、平鎮兩大強校，回想過去的徐若熙，岳政華認為是有出乎預料的大幅成長，「高一的時候球速大概140（公里）出頭，後來再對上就到148、149，現在都150幾，直球很有威脅性。」