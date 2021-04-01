UFA／對手送烏龍球大禮 清大2度奪冠

清華大學和中原大學今天在109學年度大專校院足球聯賽（UFA）男生組二級冠軍戰正面碰頭，清大先靠中原的烏龍球先馳得點，林哲緯再踢罰進保險分，以2：0收下隊史第2冠。

清大和中原曾在複賽交手，當時以和局作收，今天冠軍戰再度碰頭，上半場第15分鐘中原就以烏龍球送分，讓清大1：0進入下半場；第76分鐘，清大柯政廷在禁區內遭到中原球員放倒，獲得點球機會，由林哲緯操刀主罰攻下第2球，最終清華就以2：0帶走冠軍。

清大的馬來西亞籍總教練陳國華表示，雙方剛開賽都比較緊張，「但對手比我們更緊張，就犯了烏龍球的失誤，我就告訴他們，不要一直想著贏，應該拿出平常的表現，這跟勝負無關，所以我們在下半場就比較放得開。」

帶隊12年的陳國華提到，去年球隊只拿第8名，今年能直接攻頂，主要是8強以及4強賽時沒再犯去年的錯誤，「要更小心謹慎一點，我們場下場上都是一條心，沒有誰是明星球員，我覺得球技固然重要，但是態度好更重要。」

清大隊長黃鼎元特別感謝學校支持和球經的幫忙，今天場邊還有大海報加持，學校也宣傳號召大家來看比賽，「從8強以及4強賽時我們就有加油團，覺得給我們的幫助很大，讓我們打起來更有氣勢，真的有幫助到我們，很感謝學校和大家。」

明年將升上挑戰組一級，黃鼎元說：「今年我們主力會畢業幾個人，但是有些學弟都很不錯，也有補進大一心血，陣容很齊全，我們應該是贏在板凳深度，希望明年就不要一下子就被降回來吧。」