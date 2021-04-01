快訊

台帛旅遊泡泡次發團銷售慘5家旅行社關團 華航：研商調整票價

中職／二軍數據驚人 岳政華升上一軍卡位

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
中信兄弟隊岳政華。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊岳政華。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今天做出人員調度，本季首安難產的陳文杰先到二軍找手感，拉上在二軍打擊率4成35、3轟的岳政華，就連總教練林威助都說：「狀況滿不錯。」

陳文杰本季在一軍出賽9場、15打數，安打還沒開張，林威助表示，看起來打到有點沒信心，「他對自我表現的要求高，壓力也比較大，先下去調整一下」。

岳政華在二軍7場，23打數10支安打，其中有6支長打，長打率1.000的驚人數據，就連林威助也有印象，不過對於他的腳程、守備會寄予更多期待，不過岳政華自己倒是認為，主要是二軍失投球比較多，「最近對失投球掌握得不錯」。

去年岳政華就曾升上一軍，留下打擊率2成、1轟、6分打點的成績，也被帶進年底的總冠軍賽，對於再次回到一軍行列，他不會想太多，「就是平常心，上來就把握住，不要再下去」。

比較這兩年的心情，岳政華認為去年比較像是養成，心態上還是以多吸收經驗為主，今年目標則是要在一軍穩定出賽，而經過台灣大賽的洗禮，也讓自己比較有信心。

林威助 陳文杰

延伸閱讀

中職／余謙何時上一軍？助總：二軍吃滿五局再說

中職／羅傑斯報到日再延後 兄弟輪值正常調度

中職／兄弟岳政華棒子火燙 暫居二軍打擊三冠王

中職／抗議滑石粉引發葉君璋不滿 助總反駁：保護球員

相關新聞

中職／曾仁和最新動態曝光 今起成為獅隊自行培訓選手

26歲前旅美投手曾仁和，今天起成為統一獅隊自行培訓選手，中職官網已在球員異動欄正式公布訊息。

日職／涌井秀章搶頭彩 留名史上的最強開幕戰男人

2021年開季之後的樂天有一個不錯的開始，34歲的涌井秀章開幕戰搶下頭彩，36歲的岸孝之30日對羅德投出12球團本季第一場完封勝。不讓兩位老將專美於前，22歲的左投早川隆久也成為12球團第一個拿到勝投

中職／第9局開轟扮演殺手 郭阜林：一切都是巧合

中職新球季打完第一個月，統一獅隊內野手郭阜林4支全壘打排名第一，值得一提的是，他生涯63轟紀錄有11轟是在第九局締造，不...

中職／美技跳接 林益全：張志豪也有沒收我飛球

富邦悍將隊林益全昨天在一壘防區上演跳接美技，守住滿壘局面，讓打出強勁平飛球的張志豪只能無奈搖頭，林益全今天說，張志豪也有...

中職／不能逃避比賽 翁瑋均實戰增加強度

樂天桃猿隊22歲投手翁瑋均，去年季末因手肘出現骨刺，在10月底動清創手術，今年重返一軍後，新球季已兩度登板先發，投球表現...

日職／樂天被海灌16分 宋家豪成全場唯二無失分投手

樂天金鷲在今（1日）客場面對羅德海洋，台灣旅日好手宋家豪七局下登板被敲一安無失分下庄，可惜隊友遭羅德打線震撼教育，全場被海灌16分，最終以5：16輸球。 宋家豪在七局下後援登板面對首打者和田康士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。