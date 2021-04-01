中職／二軍數據驚人 岳政華升上一軍卡位

中信兄弟隊今天做出人員調度，本季首安難產的陳文杰先到二軍找手感，拉上在二軍打擊率4成35、3轟的岳政華，就連總教練林威助都說：「狀況滿不錯。」

陳文杰本季在一軍出賽9場、15打數，安打還沒開張，林威助表示，看起來打到有點沒信心，「他對自我表現的要求高，壓力也比較大，先下去調整一下」。

岳政華在二軍7場，23打數10支安打，其中有6支長打，長打率1.000的驚人數據，就連林威助也有印象，不過對於他的腳程、守備會寄予更多期待，不過岳政華自己倒是認為，主要是二軍失投球比較多，「最近對失投球掌握得不錯」。

去年岳政華就曾升上一軍，留下打擊率2成、1轟、6分打點的成績，也被帶進年底的總冠軍賽，對於再次回到一軍行列，他不會想太多，「就是平常心，上來就把握住，不要再下去」。

比較這兩年的心情，岳政華認為去年比較像是養成，心態上還是以多吸收經驗為主，今年目標則是要在一軍穩定出賽，而經過台灣大賽的洗禮，也讓自己比較有信心。