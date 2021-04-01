中職／完整公開規則補述 盼資訊透明減少爭議

中華職棒今天宣布，已將完整的棒球規則及116頁規則補述都放上官方網站，讓球迷有需要時可以查找，之前中職會長蔡其昌就希望聯盟的規則能公開透明，減少有可能發生的爭議。

中職去年多次發生本壘衝撞的規則爭議，今年會長蔡其昌上任之後，就有提出希望聯盟規則有3大原則，明確、公開、合理，不要讓事情發生之後各自解讀。中職今天也表示，「過去幾次規章產生爭議，部分規則補述內容較不完善，加上並未對外公告，資訊不透明的狀況下，反而引起各界的議論」。

經過聯盟召開技術會議進行討論後，針對相關的條文、補述規則以明確易懂的方向做了部分修正。聯盟指出，希望未來在規則界定更簡單化、處理更嚴謹，並依循會長蔡其昌指示，將完整的規則補述內容公開上官網公告，讓資訊更公開透明。

目前中職官網上，棒球規則全部內容分為第1章至第9章，還有用語定義都分類列出；以往資訊較不公開的「裁判執法手冊規則補述」，則是整本的內容都放在網路上，共有116頁的內容，若之後發生爭議判決，球迷就能馬上翻閱，其中第3.27條就是本壘衝撞規定。