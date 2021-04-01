快訊

吃定購屋人？內政部：預約單再這樣寫罰100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／完整公開規則補述 盼資訊透明減少爭議

中央社 / 台北1日電
完整公開規則補述，盼資訊透明減少爭議。 聯合報系資料照
完整公開規則補述，盼資訊透明減少爭議。 聯合報系資料照

中華職棒今天宣布，已將完整的棒球規則及116頁規則補述都放上官方網站，讓球迷有需要時可以查找，之前中職會長蔡其昌就希望聯盟的規則能公開透明，減少有可能發生的爭議。

中職去年多次發生本壘衝撞的規則爭議，今年會長蔡其昌上任之後，就有提出希望聯盟規則有3大原則，明確、公開、合理，不要讓事情發生之後各自解讀。中職今天也表示，「過去幾次規章產生爭議，部分規則補述內容較不完善，加上並未對外公告，資訊不透明的狀況下，反而引起各界的議論」。

經過聯盟召開技術會議進行討論後，針對相關的條文、補述規則以明確易懂的方向做了部分修正。聯盟指出，希望未來在規則界定更簡單化、處理更嚴謹，並依循會長蔡其昌指示，將完整的規則補述內容公開上官網公告，讓資訊更公開透明。

目前中職官網上，棒球規則全部內容分為第1章至第9章，還有用語定義都分類列出；以往資訊較不公開的「裁判執法手冊規則補述」，則是整本的內容都放在網路上，共有116頁的內容，若之後發生爭議判決，球迷就能馬上翻閱，其中第3.27條就是本壘衝撞規定。

中職 棒球 中華職棒

延伸閱讀

沙鹿台電高壓設施阻路口 蔡其昌和陳柏惟會勘9月前完工

MLB／華視轉播大聯盟 蔡其昌站台邀約「還沒買我們轉播權」

中職／326人開球慶天母首戰 柯文哲、蔡其昌也參與

中職／Eleven斷訊引反彈 會長蔡其昌盼保障球迷收看權益

相關新聞

中職／助總商品吸金力「百萬」級 日本粉絲跨海搶購

中信兄弟隊總教練林威助球員時期就已魅力驚人，今年接任總教練人氣不減，球團日前推出監督紀念系列商品，開放預購3天就賣破10...

中職／徐若熙球速難對付 林益全、岳政華有準備

味全龍隊「怪物新人」徐若熙已是近來中職球員間的熱門話題人物，150公里的球速搭配138公里的變速球，如何應付需要策略，富...

中職／曾仁和最新動態曝光 今起成為獅隊自行培訓選手

26歲前旅美投手曾仁和，今天起成為統一獅隊自行培訓選手，中職官網已在球員異動欄正式公布訊息。

日職／涌井秀章搶頭彩 留名史上的最強開幕戰男人

2021年開季之後的樂天有一個不錯的開始，34歲的涌井秀章開幕戰搶下頭彩，36歲的岸孝之30日對羅德投出12球團本季第一場完封勝。不讓兩位老將專美於前，22歲的左投早川隆久也成為12球團第一個拿到勝投

中職／第9局開轟扮演殺手 郭阜林：一切都是巧合

中職新球季打完第一個月，統一獅隊內野手郭阜林4支全壘打排名第一，值得一提的是，他生涯63轟紀錄有11轟是在第九局締造，不...

中職／美技跳接 林益全：張志豪也有沒收我飛球

富邦悍將隊林益全昨天在一壘防區上演跳接美技，守住滿壘局面，讓打出強勁平飛球的張志豪只能無奈搖頭，林益全今天說，張志豪也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。