中職／不能逃避比賽 翁瑋均實戰增加強度

樂天桃猿隊22歲投手翁瑋均，去年季末因手肘出現骨刺，在10月底動清創手術，今年重返一軍後，新球季已兩度登板先發，投球表現愈來愈穩，他說：「因為開刀的關係，進度比較落後，利用比賽增加強度。」

翁瑋均3月19日對富邦悍將之戰，先發5局失4分吞敗，昨天對味全龍之戰投7局失兩分、無關勝敗，繳出今年第一場優質先發，自認還有很多地方需要修正。

他表示，和去年開季相較落差很大，包括投球動作穩定性、速度，目前身體狀況恢復6、7成，狀況不好仍有狀況不好的投法，不能逃避比賽。

昨天在桃園球場進行的龍、猿戰，翁瑋均退場時仍以1：2落後，猿隊9局下從龍隊「守護神」田澤純一的手中攻下兩分，靠林承飛再見安打以3：2逆轉勝。

翁瑋均表示，龍隊是積極進攻的球隊，在球數落後時，也可打得很好。

中職一軍今年增至5隊，翁瑋均認為，如何穩定出賽很重要，也會更加研究下一場比賽，該怎麼應付打者，一定要好好投下去，維持到最後一場比賽。