中職／美技跳接 林益全：張志豪也有沒收我飛球

富邦悍將隊林益全昨天在一壘防區上演跳接美技，守住滿壘局面，讓打出強勁平飛球的張志豪只能無奈搖頭，林益全今天說，張志豪也有沒收自己的飛球，感覺是「有來有往」。

昨天富邦悍將隊以5：3擊敗中信兄弟隊，5局上兩人出局滿壘時，張志豪敲出一壘方向強勁飛球，只見林益全向上躍起接殺，沒收這支可能2分打點的安打，對勝負影響不小，王正棠從後面跳起熊抱張志豪，先發投手游霆崴也特別感謝林益全的守備幫助。

對於沒收張志豪的強勁飛球，林益全表示，「當下只是一個反應，也剛好站在線邊附近，可以幫助到球隊當然開心，我昨天也有幾顆打好的被張志豪撲到，算是有來有往吧，棒球就是這麼好玩。」

林益全的「空中抓飛鳥」影片昨天賽後在網路上掀起不小討論，他自己看了一下，認為其實沒有接的很好，「不是在最高點接到，有點掉下來才接到。」

林益全全壘打產量以穩定著稱，不太會受到比賽用球恢復係數不同影響，今年雖然係數下修，也已經敲出2轟，林益全說，自己的全壘打都是要確實咬中才會過牆，「我是中長型打者」。