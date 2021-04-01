聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／美技跳接 林益全：張志豪也有沒收我飛球
富邦悍將隊林益全昨天在一壘防區上演跳接美技，守住滿壘局面，讓打出強勁平飛球的張志豪只能無奈搖頭，林益全今天說，張志豪也有沒收自己的飛球，感覺是「有來有往」。
昨天富邦悍將隊以5：3擊敗中信兄弟隊，5局上兩人出局滿壘時，張志豪敲出一壘方向強勁飛球，只見林益全向上躍起接殺，沒收這支可能2分打點的安打，對勝負影響不小，王正棠從後面跳起熊抱張志豪，先發投手游霆崴也特別感謝林益全的守備幫助。
對於沒收張志豪的強勁飛球，林益全表示，「當下只是一個反應，也剛好站在線邊附近，可以幫助到球隊當然開心，我昨天也有幾顆打好的被張志豪撲到，算是有來有往吧，棒球就是這麼好玩。」
林益全的「空中抓飛鳥」影片昨天賽後在網路上掀起不小討論，他自己看了一下，認為其實沒有接的很好，「不是在最高點接到，有點掉下來才接到。」
林益全全壘打產量以穩定著稱，不太會受到比賽用球恢復係數不同影響，今年雖然係數下修，也已經敲出2轟，林益全說，自己的全壘打都是要確實咬中才會過牆，「我是中長型打者」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言