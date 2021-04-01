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中職／第9局開轟扮演殺手 郭阜林：一切都是巧合
中職新球季打完第一個月，統一獅隊內野手郭阜林4支全壘打排名第一，值得一提的是，他生涯63轟紀錄有11轟是在第九局締造，不少全壘打都很關鍵，成為熱門話題。
「巧合啦。」郭阜林表示，這一切都是巧合，走進打擊區就是想辦法為球隊貢獻，結果會如何都交給上帝安排。
前天在新莊球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，郭阜林9局上從陳鴻文的手中轟出3分砲，讓一路落後的獅隊追平比數，最後4：3逆轉勝，成為郭阜林的最新代表作。
他表示，不管第一局還是最後一局都是「一個局數」，如果太在意反而綁手綁腳，打擊時會放不開。
中職今年比賽用球恢復系數降低，郭阜林認為，以前只要碰到球，不用全力就可飛得很遠，今年打擊要更有品質才有長打，差別就在這裡。
郭阜林目前出現5次失誤，也在全聯盟球員排名第一，他說：「當然會在意失誤，必須更專注才行，這和比賽球彈不彈沒有關係，就算球的速度變慢也不能鬆懈。」
郭阜林強調，守備是團隊、打擊是個人，如果壘上沒人發生失誤，會造成團隊影響。
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