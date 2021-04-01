日職／樂天被海灌16分 宋家豪成全場唯二無失分投手

樂天金鷲在今（1日）客場面對羅德海洋，台灣旅日好手宋家豪七局下登板被敲一安無失分下庄，可惜隊友遭羅德打線震撼教育，全場被海灌16分，最終以5：16輸球。

宋家豪在七局下後援登板面對首打者和田康士朗，讓對方敲出游擊方向滾地球出局，雖然被下一棒的中村獎吾掃出一支二壘安打，但他穩住陣腳，先是讓安田尚憲滾地球出局，再讓代打的角中勝也敲出不營養的飛球出局，合計投1局挨1安，防禦率保持在0。

然而樂天的其他隊友就沒這麼好受了，先發投手瀧中瞭太只投了1.2局就被敲7安，包含2支全壘打狂失10分黯然下場，勝負似乎在比賽初期就有了定數，中繼的菅原秀也投2.2局失5分、津留崎大成1.2局失1分，宋家豪與福山博之也成為今天上場的選手中唯二沒失分的投手。