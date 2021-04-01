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日職／日本火腿開季至今0轟 寫55年來最慘紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
日本火腿隊努力打擊練習，開季前五戰卻連一支全壘打都生不出來。 截圖自火腿隊官方推特
日本火腿隊努力打擊練習，開季前五戰卻連一支全壘打都生不出來。 截圖自火腿隊官方推特

日本火腿隊的長打成為硬傷，3月賽程結束後，成為開幕戰以來12支球隊中唯一一支連5戰沒有敲出任何一轟的球隊，寫下隊史55年來最慘紀錄。

在昨天（31）日火腿對上吳念庭所屬的西武獅的比賽中，五局先被吳念庭敲一支陽春砲落後一分，隨後在六局西川遙輝敲出帶有打點的安打追平，然而自此之後雙方再也沒有分數進帳。

西武的先發投手今井達也昨天的控球其實非常不理想，5局就投出6次保送與1次觸身球，然而火腿打線卻無法使其付出代價，讓他五局投完0失分，甚至單場四次形成滿壘卻一分未得。

據日媒《Daily》揭露，日本火腿隊自開幕戰後連一支全壘打都難產，刷新了隊史自1966年以來的紀錄，而建隊元年的1946年，曾創下開季19場比賽0全壘打紀錄，1988年則是在第五場比賽擠出第一發全壘打。

日本

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